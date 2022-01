Espoir d'une fin du Covid avec Omicron : comment les épidémies passées se sont-elles éteintes ?

COVID-19 - Le déferlement d'Omicron fait paradoxalement naître un vent d'optimisme, des scientifiques estimant que le variant pourrait nous conduire vers l'immunité collective. S'il est (encore) trop tôt pour envisager la fin de la pandémie, le passé apporte son lot d'enseignements sur la manière dont cette crise pourrait, enfin, s'achever.

"Peut-être est-ce le dernier variant, peut-être est-ce la dernière vague", a espéré Olivier Véran en début de semaine, en pleine flambée épidémique en France. "Omicron est tellement contagieux qu'il va toucher toutes les populations du monde. Il va entraîner une immunité renforcée : on sera tous plus armés après son passage", a ajouté le ministre de la Santé. De nombreux scientifiques voient en effet dans cette nouvelle mutation le signe d'une possible future sortie de la crise sanitaire. "Omicron amène la fin de l’épidémie. Il va circuler dans les deux prochains mois puis j’espère que l’infection commencera à s’atténuer et que nous retrouverons notre vie normale", espère ainsi l'épidémiologiste danoise Tyra Grove Krause, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. S'il est bien trop tôt pour apporter une réponse définitive quant au devenir de ce virus, un retour sur l'évolution et l'extinction des épidémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité peuvent nous éclairer sur ce qui nous attend.

La fin d'une épidémie dépend étroitement des particularités du virus responsable et de son mode de transmission. L'apaisement d'une situation épidémique se fait habituellement au bout de plusieurs vagues, soit du fait de l'intervention de l'homme, soit plus naturellement. Souvent, c'est une conjonction de ces deux facteurs qui rend bénigne une maladie. "C’est un combat darwinien entre un virus et une population. Le virus veut simplement continuer à se multiplier. La population, elle, veut survivre et va donc s’immuniser", nous résume Patrick Berche, professeur émérite et membre de l'académie nationale de médecine.

Laisser faire la nature...

Parmi les causes naturelles figurent pêle-mêle un changement brutal de climat ou d'environnement - la multiplication du surmulot aux dépens du rat noir, réservoir de la maladie, a par exemple permis de balayer la peste après des siècles de lutte impuissante -, une mutation atténuant la gravité du virus ou encore l'acquisition d'une immunité naturelle. Lors d'un premier contact avec une maladie, le système immunitaire humain produit des anticorps qui peuvent empêcher la réinfection. Il s'agit toutefois d'un pari risqué, souvent meurtrier. "Si on laisse la nature faire, il y a souvent beaucoup de victimes. Mais il y aura toujours des survivants", poursuit Patrick Berche. C'est pourtant ce qui est arrivé lors de la grippe espagnole (1918-1920), lors de laquelle il y a eu trois vagues. "La première a été bénigne (0,1% de mortalité). La deuxième a été maligne, avec de 2 à 4% de mortalité. Cela a quand même fait 50 à 100 millions de morts dans le monde. Puis la troisième a baissé en intensité, en mars-avril 1919, avec une létalité de l’ordre de 1%", décrit le scientifique. "La crise sanitaire a duré un an, un an et demi. Par la suite, la grippe est devenue saisonnière, jusqu’à aujourd’hui", ajoute-t-il.

... ou isoler et vacciner

Pour autant, l'intervention humaine se révèle souvent nécessaire pour venir à bout d'une épidémie. La première action, élémentaire, est la mise en place de meilleures normes d'hygiène, les fameux "gestes barrières". C'est d'ailleurs par ce biais, et plus particulièrement par l'assainissement des villes et l'instauration du tout-à-égout que le choléra, transmis par l'eau, a disparu de certaines régions du monde (Europe et d'Amérique en tête). Par ailleurs, l'isolement des malades, pour couper court aux chaînes de transmission, a déjà démontré son efficacité, notamment pour lutter contre l'épidémie de Sras en 2003. Elle se révèle, toutefois, insuffisante lorsque la multiplication des cas se révèle trop rapide. Surtout, la vaccination permet de provoquer l'immunité collective, tout en limitant les risques de létalité. "Il est évident que l’intervention humaine est capitale. Si on n’avait pas les mesures barrières et la vaccination, on parlerait de centaines de millions de morts. C’est absolument certain. La mortalité globale du Covid-19, dans sa forme initiale, était de 0,6%, avec des pics à 2% dans certains pays pauvres. La vaccination protège fortement et a évité de très nombreuses victimes", confirme Patrick Berche. De même, "la variole, qui sévissait depuis l’antiquité, a été éradiquée par la vaccination. La rougeole, très contagieuse, existe toujours mais est maîtrisée, là encore grâce à la vaccination", souligne l'ancien doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes.

Le Covid-19 va-t-il "devenir un virus saisonnier" ?

Pour ce qui est de l'épidémie en cours, le développement supersonique du variant Omicron - possiblement moins sévère - semble intervenir dans un contexte favorable à une normalisation de l'épidémie. "Vu la tournure que prennent les événements, on peut espérer que le Covid-19 suive la trajectoire de la grippe espagnole et finisse par se saisonnaliser. Reste le problème des pays du tiers monde, peu vaccinés, où on peut voir émerger de nouveaux variants", explique Patrick Berche. "Tant que l’on n'aura pas véritablement vacciné la population mondiale, on reste à la merci d’un variant", martèle microbiologiste, faisant écho à une large partie de la communauté scientifique.

"L’hypothèse la plus probable, celle que j’espère, est qu’Omicron va conférer une immunité collective et devenir un virus saisonnier. Dès lors, il faudra, peut-être, pour les plus de 60 ans, avoir des vaccinations annuelles de rappel", conclut-il avec optimisme.

