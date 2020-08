VIDÉO - Non, le coronavirus ne s’affaiblit pas avec la chaleur

C’est faux ! Le virus est le même qu’en hiver et il a très peu muté depuis le début de l’épidémie. "Et puis la saisonnalité n’est pas qu’une question de températures", fait valoir le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste consultant santé pour TF1 et LCI. "On sait que le virus est sensible à des températures très élevées qui se situent à plus de 60°C, que nous n'avons pas dans la vie courante. Et puis la saisonnalité, c’est aussi les conditions de propagation : je vis dehors ou je vis dedans..." L’été, les comportements changent. Nous vivons plus à l’extérieur, le virus se dilue dans l'air et la période des vacances est de surcroît moins propice aux rassemblements en lieux clos.