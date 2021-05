Covid-19 et variant brésilien : la Guyane se reconfine

Fermés les restaurants et terminés les musées ou les séances de cinéma. La Guyane passe de nouveau sous cloche. Pour un habitant que nous avons croisé, "c’est un peu disproportionné par rapport à la situation réelle du territoire". "Confinés, déconfinés, on a marre de ça. Mais on n’a pas le choix", affirme une autre, un peu plus résignée.