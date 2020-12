Covid-19 : faut-il accélérer la campagne de vaccination ?

Depuis le début de la vaccination, seules 70 personnes ont reçu le vaccin en France contre 40 000 en Allemagne, 6 500 au Danemark et 4 500 au Portugal. Faut-il accélérer la campagne ?

Après quelques jours de vaccination au sein de l'Union européenne, la France semble avoir pris du retard sur ses voisins. L'Allemagne a déjà administré les premières doses à plus de 40 000 patients. Plus 6 500 Danois et 4 500 Portugais ont reçu une injection contre seulement 70 Français, selon une estimation. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, il faut aller vite. "Plus on protège vite les gens dans les Ehpad, moins ils mourront".

Pour accélérer la campagne, certains appellent à passer outre la deuxième injection prévue par Pfizer. Une option au cœur du débat en Grande-Bretagne où le nombre de cas de Covid-19 explose à nouveau. "Si on veut sauver des vies, nous devrions vacciner un maximum de personnes, le plus vite possible avec une seule dose et ne faire la deuxième injection que plus tard", préconise le Pr David Salisbury, ancien directeur de la vaccination au ministère de la Santé du Royaume-Uni.

D'après les études, le vaccin de Pfizer serait efficace à 52% après une première injection contre 95 avec la deuxième. Supprimer cette dernière pourrait être un pari risqué. "On ne sait pas du tout combien de temps cette protection va durer, elle pourrait être beaucoup plus courte. Il faudrait beaucoup plus de données pour pouvoir faire ce pari", explique le Pr Marie-Paule Kieny, présidente du Comité scientifique sur les vaccins Covid-19. Avec deux injections, la France devrait pouvoir vacciner plus de 900 000 personnes d'ici le mois de février.