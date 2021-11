Covid-19 : faut-il craindre le nouveau variant sud-africain "Omicron" ?

L'alerte est venue il y a trois jours d'Afrique du Sud. Détecté pour la première fois mi-novembre, un nouveau variant du covid baptisé "Omicron" a infecté depuis une trentaine de personnes dans la région. S'agit-il de cas isolés ou est-il responsable d'une poussée de l'épidémie observée là-bas ? Il est trop tôt pour le dire. "On en sait encore très peu sur ce variant, mais il a les caractéristiques et les mutations des quatre autres variants jusqu'ici classés, c'est-à-dire considérés comme préoccupants", reconnaît le Pr Salim Abdool Karim, conseiller scientifique du gouvernement sud-africain.

Les Sud-africains ont immédiatement transmis son génome aux chercheurs du monde entier. Ce qui a permis, en 48 heures, d'identifier sa présence au Botswana, à Hong Kong, en Israël et en Belgique. À l'Institut Pasteur, les virologues se penchent sur les 32 mutations de ce variant pour savoir s'il risque d'être plus contagieux ou d'échapper à nos anticorps. "Il pourrait être un peu plus difficilement reconnu par le système immunitaire, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'une personne, qui a été immunisée, ne sera pas protégée des formes sévères contre ce variant. On sera extrêmement surpris que ce soit le cas", précise Etienne Simon-Lorière, responsable d'unité de recherche en virologie à l'Institut Pasteur Paris (15e).