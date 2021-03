Covid-19 : faut-il obliger les soignants à se faire vacciner ?

Manque de recul sur le vaccin, peur des effets secondaires, voilà ce qui freine de nombreux soignants. Sur les 600 000 doses de vaccin AstraZeneca reçues dans les hôpitaux, seuls 25% ont été utilisés. Alors, de plus en plus de voix s'élèvent. Parmi elles, celle du professeur François Chast, chef du service de pharmacie clinique à l'hôpital Necker-Enfants Malades (AP-HP) de Paris. Il estime qu'il ne faut plus laisser le choix et imposer la vaccination aux soignants.