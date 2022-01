Covid-19 : faut-il passer aux masques superposés face au variant Omicron ?

PROTECTION X 2 - Face à la forte contagiosité du variant Omicron, des spécialistes s'interrogent sur la nécessité de généraliser le masque FFP2. Le double masque, porté par certains aux États-Unis, pourrait aussi être une bonne alternative.

Comment se protéger au mieux du "raz de marée" Omicron ? Certains plébiscitent le masque FFP2. Une récente étude a en effet montré qu'avec un bec de canard, le risque de s'infecter face à une personne contaminée est de seulement 0,4%. La raison, un tissu plus filtrant, tandis que sa forme particulière laisse moins passer l'air.

"Le masque FFP2 est occlusif tout le long de la peau, il n'y a aucun interstice", explique dans la vidéo en tête de cet article le Professeur Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. "On peut donc le recommander par rapport au masque chirurgical, d'abord pour les personnes à haut risque de faire une forme grave de la maladie, par exemple les non-vaccinés, mais aussi pour des personnes plus âgées, plus fragiles", poursuit-il.

Deux masques = 92,5% de protection

Autre option, le port de deux masques, qui offrirait une protection renforcée contre la diffusion dans l'air du coronavirus. En février 2021, les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) avaient fait des simulations en laboratoire sur la réduction des fuites avec un masque en tissu superposé à un masque chirurgical, puis avec un masque chirurgical aux élastiques noués près des bords qui sont repliés vers l'intérieur. Résultat, alors que le masque chirurgical non noué et le masque en tissu ne bloquent que 42% et 44,3% respectivement des aérosols dispersés par une toux, la combinaison des deux monterait à 92,5% de protection. Dans une autre expérience, l'exposition à une personne infectée non masquée a été réduite de 83% avec un double masque et de 64,5% avec un masque noué sur le visage ou en plastique, ou un cache-cou en nylon porté sur un masque chirurgical.

Pour l'épidémiologiste Philippe Amouyel, interrogé ce lundi par LCI, utiliser un masque en tissu pour bien plaquer le masque chirurgical est plutôt judicieux, "surtout en ce moment face au variant Omicron, beaucoup plus contagieux", car le masque chirurgical "a quatre points d'entrée et laisse donc l'air s'échapper sur les côtés". "Si vous avez de la buée sur vos lunettes, cela montre bien qu'il n'est pas très étanche. En conséquence, si vous avez un petit visage, il faut bien savoir le mettre, tourner les élastiques pour qu'il colle bien, ce qui n'est pas toujours évident", explique-t-il. Avant de préciser : "L'objectif de ce deuxième masque en tissu n'est pas de filtrer deux fois plus, mais d'étanchéifier le masque chirurgical".

Porter un double masque est donc une bonne option, selon Philippe Amouyel, notamment pour les personnes qui auraient des difficultés à se procurer un masque FFP2 dont la caractéristique première est justement d'être plus étanche. Aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19, la pratique est d'ailleurs déjà courante.

V. Fauroux | Reportage TF1 L. Kebdani, X. Boucher, L. Deschateaux

