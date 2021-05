Covid-19 : faut-il rendre la vaccination obligatoire ?

Et si demain, la vaccination contre le coronavirus devenait obligatoire. Les avis sont partagés. Aucun pays au monde ne l'impose. Pourtant en France, l'Académie de médecine la préconise. Pour qui en particulier ? Sont ciblés les enseignants, soignants, pompiers, policiers et militaires et tous les professionnels qui exercent des activités en contact avec le public, mais également tous les étudiants avant la rentrée universitaire. "Il faudra regarder les choses en face. Si on pense à la persuasion, à la pédagogie. Tout ça, c'est très joli, mais ça ne marchera pas. Nous n'aurons pas suffisamment de couverture vaccinale à la rentrée et nous aurons probablement dans ce cas-là une reprise épidémique", explique le Pr Yves Buisson, président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine.