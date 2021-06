Covid-19 : faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ?

Parmi eux, Hélène Mendy, agent de service hospitalier, qui vient finalement de se faire vacciner. Et ce n'est pas un cas isolé. Au niveau national, 22% des soignants libéraux n'ont pas reçu d'injection. Ce chiffre monte à 36,5% pour le personnel travaillant dans les hôpitaux. Enfin, dans les Ehpad, ils sont plus de 44,7% à ne pas avoir sauté le pas. Au niveau de la population générale, 32,7 millions d'adultes sur 52 millions ont reçu une première dose.

Pour le gouvernement, il faut accélérer le rythme. La vaccination pourrait même devenir obligatoire. C'est ce que préconise l'Académie de médecine depuis plusieurs mois. "Si on avait depuis le début de l'année 2021 rendue obligatoire la vaccination des soignants, on aurait évité un très grand nombre de cas graves dans les hôpitaux et dans les Ehpad, et un très grand nombre de décès", assure le Professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l'Académie de médecine.