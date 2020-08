Covid-19 : flambée de nouveaux cas en Polynésie française

La transmission du coronavirus s'est accélérée en Polynésie française. Une centaine de cas de contamination y ont été recensés depuis la mi-juillet. Le port du masque a donc été imposé dans les lieux les plus fréquentés. A Papeete, les élèves ont fait une rentrée "masquée" et dans les marchés, où des milliers de personnes se croisent, le masque est également obligatoire. Par ailleurs, une campagne de dépistage a été mise en place pour les Polynésiens comme pour les touristes.



