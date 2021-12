VIDÉO – Gérald Kierzek sur les masques : "Rassurez-vous, le coronavirus ne vous saute pas dessus dans la rue"

Aux yeux du consultant santé de TF1 et LCI, cela fait effectivement "partie des mesures un peu incohérentes, ou en tout cas peu efficaces". En effet, poursuit-il, avec le recul dont nous disposons désormais sur l’épidémie, on sait que le coronavirus "se transmet en intérieur et pas à l'extérieur, dans des endroits clos qui sont peu ventilés. Et finalement, beaucoup d'études maintenant montrent que c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur." Il en veut pour preuve une étude "assez marrante" effectuée sur des terrains de football, avec une analyse de 1247 matchs amateurs et professionnels. Comme le montre l’infographie ci-dessous, elle s’est conclue par 104 rencontres avec des joueurs infectés, et aucune transmission identifiée.