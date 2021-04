Covid-19 : ils se rendent devant les centres de vaccination pour bénéficier des doses inutilisées

Camille Arnaud n’a rien à perdre. Il n’a pas obtenu de rendez-vous pour se faire vacciner, alors il a décidé de se rendre sur place en fin de journée pour, peut-être, profiter d’une dose restante. À 72 ans et porteur d’une valve cardiaque depuis 27 ans, il veut ainsi retrouver une vie normale. Et il n’est pas le seul, le centre de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ferme bientôt et beaucoup de gens arrivent sans convocation. Mais certains sont trop jeunes et se retrouvent alors recalés.