Ils sont chargés de rassurer et d'informer : qui sont les ambassadeurs de la vaccination ?

Alors que la campagne de vaccination s’accélère en France, avec la mise à disposition de stades, l’ouverture de centres de vaccination ou encore la mise en place de "vaccidrives", le département de la Seine-Saint-Denis a décidé d’emboîter le pas en mobilisant les acteurs locaux. Ainsi, depuis le mois de février, 45 volontaires ont été recrutés et formés pour devenir ambassadeurs de la vaccination. Leur mission : donner des informations utiles et répondre aux questions des habitants.

C’est notamment le cas de Sébastien, co-gérant d’une boulangerie à Saint-Denis. Depuis deux mois, le Dyonisien est ambassadeur de la vaccination et prend son rôle très à cœur. Au même titre que son équipe. "Il faut conseiller les gens, on est là pour ça. On est un peu leur deuxième petite famille ici", explique Dalila, employée de la boulangerie, au micro de TF1. Néanmoins, ce rôle d’informateur et de médiateur a été compliqué dans un premier temps.

"On s’est dit que la meilleure médiation à faire, c’était de la médiation par les pairs, par des personnes que vous croisez au quotidien dans une autre situation, et qui eux, parce qu’on leur a expliqué, parce qu’on les a formés, sont en capacité de vous donner une information fiabilisée", développe Mathieu Hanotin, le maire de Saint-Denis.

"Au début, il y a deux mois, c’était compliqué, il fallait convaincre. Maintenant, on en entend parler c’est assez facile", avoue Sébastien. Comme lui, des pharmaciens, des garagistes ou encore des restaurateurs occupent cette fonction et sont chargés d’informer la population sur la campagne de vaccination, faire le lien avec la mairie ou encore donner les dernières données concernant les lieux de vaccination, surtout comment procéder pour s’y rendre.

Outre ces ambassadeurs et les centres de vaccination mis en place, un bus de la vaccination a également été mis à disposition. Une nouvelle initiative faite pour aller au plus près de la population, comme à Noisy-le-Grand, pour des prises de rendez-vous. "Je passais ici par hasard mais je suis en véritable détresse pour ma maman. Et le fait qu’ici on nous propose de le faire aussi rapidement c’est génial", se réjouit une habitante de la ville. Un bus qui fait le tour du département de la Seine-Saint-Denis, pour informer mais aussi pour vacciner.

"On passe dans une ville pour prendre des rendez-vous, et ensuite on repasse pour vacciner avec le bus. La plupart du temps, on peut faire entre 48 et 100 vaccinations", explique Emmanuelle, volontaire travaillant dans ce bus.