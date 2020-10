Covid-19 : immersion dans un hôpital saturé à Saint-Étienne

Les malades du Covid-19 en détresse respiratoire sont chaque jour de plus en plus nombreux au CHU de Saint-Étienne (Loire). Les soignants doivent pousser les murs pour aménager de nouvelles salles de réanimation. Au total, 185 patients atteints de coronavirus y sont hospitalisés . Les équipes sont débordées car il faut aussi gérer les urgences du quotidien. "La difficulté qu'on n'avait pas avec la première vague c'est qu'on doit accueillir tous les patients... ", a souligné le Dr Marie Reynaud-Salard, médecin à la réanimation polyvalente et surveillance continue post-opératoire (SCPO) au CHU de Saint-Étienne. Et pour le professeur Jérôme Morel, médecin, responsable à la réanimation polyvalente au CHU de Saint-Étienne, l'inquiétude est extrêmement importante. "Aujourd'hui à Saint-Étienne, on a déjà plus de malades que le maximum des malades du mois de mars, alors qu'on n'est pas encore au pic de cette deuxième vague", a-t-il poursuivi.



Alors, l'hôpital est dans l'obligation de déprogrammer massivement les opérations non-urgentes. Et les personnels sont redéployés dans les unités covid. Selon le Pr Serge Molliex, médecin au service Anesthésie-réanimation au CHU de Saint-Étienne, "Nous avons été obligés de réduire, sur l'ensemble du CHU, l'activité chirurgicale et interventionnelle de 70%". Pour désengorger l'hôpital, quatre malades ont été transférés ce vendredi matin par avion à Bordeaux. Mais l'épidémie progresse aussi dans les autres villes et c'est la pénurie de personnel qui inquiète. Si le couvre-feu ne permet pas de ralentir rapidement l'épidémie, la préfecture envisage sérieusement un reconfinement total à Saint-Etienne.



