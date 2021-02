Covid-19 : indicateur par indicateur, où en est l’épidémie en France ?

Jour après jour, le variant Anglais progresse et inquiète jusqu'au sommet de l'État. Au début du mois de janvier, les variants représentaient 3,3% des nouveaux cas. Mais d'après nos informations, ce chiffre a bondi trois semaines plus tard à 13,8%. Cette augmentation est certainement dû au variant Anglais, d'après Pascal Crépey, épidémiologiste, professeur à l'EHESP-Paris. Dans les laboratoires qui traquent les variants, il n'y a plus aucun doute, la version anglaise du coronavirus s'est installé durablement. L'inquiétude de la communauté scientifique se porte notamment en l'Île-de-France, le Grand Est et particulièrement en Bretagne où plus d'un cas sur cinq est un variant.