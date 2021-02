"J'aimerais pouvoir embrasser ma mère" : les résidents des Ehpad vaccinés contre le Covid mais confinés

Un seul tête-à-tête par semaine, sans étreinte, et parfois même derrière une vitre en plexiglas. C'est le triste rituel des familles de séniors en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) depuis environ un an. Le nombre croissant de vaccinations des résidents et du personnel n'y change rien. Les mesures sanitaires restent contraignantes.

Et ces derniers le ressentent de plus en plus comme une brimade. "J'aimerais pouvoir embrasser ma mère, aller dans sa chambre pour avoir plus d'intimité" lors des échanges, confie le fils de Simone, 94 ans, dans le reportage de TF1 en tête de l'article. "Ce que j'espère c'est que grâce aux vaccins, ça se détende."

Un espoir partagé par les proches des 70 autres résidents de l'Ehpad de Verquin (Pas-de-Calais), alors que 59 d'entre eux ont déjà reçu une deuxième injection de vaccin anti-Covid. "Ça devient très difficile car on a l'impression que malgré tous les efforts qu'on a faits, on est obligé d'en refaire et d'en refaire encore, sans en voir le bout", déplore la fille d'une résidente.