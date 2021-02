"Je suis frustrée" : les 65-74 ans, grands oubliés de la campagne de vaccination

Les 65-74 ans commencent à se faire entendre sur la vaccination, pour la simple et bonne raison qu'ils se sentent oubliés. Vu le calendrier actuel, ils sont trop jeunes pour les vaccins Pfizer et Moderna et trop âgés pour AstraZeneca. Aussi, ils aimeraient bien savoir quand ils vont pouvoir recevoir une première injection.

À 68 ans, Bernadette, jeune retraitée qui vit à Limoges, n'est pas jugée prioritaire et ne peut obtenir de rendez-vous pour se faire vacciner. Alors, cette jeune retraitée se sent oubliée alors qu'elle aimerait être protégée du virus pour être plus proche de sa famille : "Je suis frustrée parce que je devrais aussi être vacciné de façon à pouvoir être protégée. J'en attends de pouvoir serrer mes petites filles dans mes bras" dit-elle dans le reportage en tête de cet article. "La frustration, on l'a pratiquement tous les jours" ajoute-un habitant de Limoges, partageant le même suspens angoissé.