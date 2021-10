Covid-19 : l’efficacité des vaccins confirmée par une vaste étude française

Il n’y avait de doute depuis les premiers essais cliniques, les vaccins contre le Covid sont parmi les plus efficaces jamais mis au point contre un virus. Tous ceux commercialisés en France protègent à plus de 90% contre les formes graves de la maladie.

C’est la plus vaste étude réalisée dans le monde. Grâce aux données de l’Assurance maladie, plus de 22,5 millions de Français vaccinés et non-vaccinés ont été suivis ces derniers mois. Elle confirme l’efficacité des vaccins, mais à quel point ?

Avec deux doses, le vaccin Pfizer, AstraZeneca et Moderna font chuter de 92% les risques d’hospitalisation pour Covid et de 86% les décès chez les personnes de 50 à 74 ans. Chez leurs aînés, les plus de 75 ans, cette efficacité se maintient à plus de 93%. Mais combien de temps sont-ils efficaces ?

C’est l’autre enseignement de cette étude. “Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois après la vaccination. Et après la deuxième dose, on a un niveau d’efficacité de 90%. Donc, on évite neuf hospitalisations sur dix grâce à la vaccination”. Et face au variant Delta qui sévit depuis cet été, cette protection vaccinale ne s’est pas altérée, pour l’instant. Alors, une troisième dose sera-t-elle nécessaire ?

Interrompue fin juillet, avec cinq mois de recul, l’étude va se poursuivre pour scruter l’évolution de l’immunité dans les mois à venir. La troisième dose pour tout le monde n’est donc pas d’actualité. Elle est réservée aux plus de 65 ans, vaccinés il y a plus de six mois, aux personnes fragiles, ainsi qu’à leur entourage.

