Covid-19 : l'épidémie en chiffres

En Martinique, on recense plus de 1 000 cas positifs pour 100 000 habitants. En Guadeloupe et à La Réunion, le niveau de l'épidémie et le nombre de cas explosent. La situation est également critique en métropole. Dans 23 départements, le taux d'incidence dépasse 250, essentiellement dans les zones les plus touristiques. Il n'y a désormais plus que cinq départements en vert qui sont sous le seuil épidémique.