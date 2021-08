Covid-19 : l'épidémie s'emballe en Guadeloupe

A Pointe-a-Pitre (Guadeloupe), on retrouve des patients jusque dans les couloirs de l'hôpital. On estime qu'une personne sur 50 est contaminée au Covid sur l'île. Du jamais-vu sur le territoire français. Les blocs opératoires sont transformés en chambres dédiées au Covid-19. Le nombre de lits de réanimation a été multiplié par deux et seuls les plus de 60 ans y sont admis. Le tri des malades est une réalité.