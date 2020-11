Covid-19 : dans la Creuse, l'hôpital de Guéret réorganisé mais déjà sous pression

En quelques semaines, l'hôpital de Guéret (Creuse) est revenu au même niveau qu'au plus fort de la crise il y a six mois. Le service de réanimation, avec ses douze lits, est déjà presque saturé. La pression monte alors que la moitié du service est remplie par des patients Covid. Face à la montée de l'épidémie, l'hôpital a doublé sa capacité d'accueil. La grande différence par rapport à la première vague, c'est la mise en place d'un nouveau service capable de soulager la réanimation.



Autre changement, quatre lits de soins intensifs en cardiologie peuvent être transformés en lits de réanimation si l'épidémie continue à progresser. Grâce à une machine arrivée il y a quelques jours, il est désormais possible d'analyser 350 tests par jour au lieu d'une quinzaine auparavant. Selon les soignants, l'idée est de pouvoir casser toutes les chaînes de contamination. Une mobilisation et une coopération qui touchent tous les services afin d'affronter au mieux la deuxième vague, sans en connaître pour l'instant l'intensité.