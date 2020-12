Covid-19 : l'inquiétude gagne les Ehpad de la Nièvre, l'un des départements les plus touchés

Depuis quelques jours, le coronavirus circule de plus en plus dans les Ardennes. Le fameux taux d'incidence reste également très élevé dans une vingtaine de départements. À l'hôpital Pierre Bérégovoy de Nevers (Nièvre), les cas de Covid ne baissent pas, et le service de réanimation reste saturé. Les lits se vident aussi vite qu'ils se remplissent. Dans l'établissement, le nombre de soignants contaminés a augmenté par rapport au mois de mars. Le personnel est donc moins nombreux et sous tension. Noémie Paraut, une infirmière, se dit épuisée.