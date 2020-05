Covid-19 : l'usine pharmaceutique de l'Upsa tourne à plein régime pour produire du paracétamol

Depuis un mois, les unités de l'Upsa à Agen tournent à plein régime pour produire du paracétamol. La fabrication de certains médicaments a même dû être abandonnée. Pour répondre à l'explosion des commandes, l'entreprise a recruté une vingtaine de personnes et a mis en place une équipe de nuit. La nouvelle organisation permet aux salariés de produire chaque jour 300 000 boîtes de plus qu'en temps normal.



