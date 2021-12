Covid-19 : la carte des hôpitaux qui réactivent le plan blanc

Pour la troisième fois depuis le début de l'épidémie, l'hôpital de Strasbourg se met en ordre de bataille, car la direction et les chefs de service ont décrété le plan blanc.

"On est en plein hiver, donc il y a des grippes, les personnes âgées sont malades. Et habituellement, on est très occupés. Là, on est obligés d'avoir près de la moitié de nos lits qui vont être consacrés" au Covid, détaille face à la caméra du 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, le Dr Frédéric de Blay, chef du service pneumologie de l'établissement.