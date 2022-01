Covid-19: la cinquième sera-t-elle la dernière vague grâce à Omicron ?

L'hypothèse est séduisante. Elle s'appuie paradoxalement sur la très forte contagiosité d'Omicron. Jamais, en deux ans, le virus n'aura entraîné autant de contaminations. Des contaminations plus nombreuses et moins graves qu'avec le Delta. Selon le Pr Patrick Berche, membre de l'Académie nationale de médecine, "Omicron va supplanter et va probablement conférer une immunité collective et donc on peut avoir quelques espoirs que la vague va s'éteindre, en tous les cas en France. Reste le problème du tiers monde où on peut voir émerger de nouveaux variants."