Covid-19 : la cinquième vague va-t-elle gâcher les fêtes ?

Christian est vacciné et cas contact. Son test est donc remboursé. Néanmoins, pour d’autres, il est au prix de 25 euros. Malgré la baisse des tests, le nombre de cas positifs repart à la hausse. Dans les rues de Dijon, certains préfèrent ne pas s’alarmer : "Je ne suis pas plus inquiet que ça vu le taux de vaccination en France" ; "On est beaucoup vacciné maintenant et je suis assez optimiste".