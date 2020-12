Covid-19 : la circulation du virus reste importante

Cinq jours après la levée du confinement, l'épidémie aborderait un nouveau tournant. Après une chute spectaculaire le mois dernier, les nouvelles contaminations ont stagné un temps avant de repartir à la hausse en ce mois de décembre. Plus de 15 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, soit trois fois plus que l'objectif fixé par le gouvernement. Une augmentation qui s'explique par un plus grand nombre de gens testés mais aussi par un certain relâchement.