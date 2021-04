Covid-19 : la Creuse s’inquiète face aux variants

En pleine campagne, Auzances est l'un des deux foyers qui vaut à la Creuse un record peu enviable depuis quelques jours. Les variants sud-africain et brésilien, les plus redoutés, représentent dans le département 30% des contaminations. Ils concernent même la quasi-totalité des 39 résidents et employés de l'Ehpad testés au coronavirus. Un mystère pour les habitants.

Si le taux d'incidence en Creuse reste encore relativement bas, la présence des deux variants, elle, ne rassure pas la population. "Les gens, ils ont peur, ils n'osent plus sortir. Ils viennent juste faire leurs courses et c'est tout", explique un passant. Autre inquiétude pour les habitants : 20 des 25 résidents positifs de l'Ehpad avaient déjà reçu les deux doses d'un des vaccins les plus protecteurs. Aujourd'hui, six d'entre eux sont placés sous oxygène. Pour le directeur qui déplore trois décès sans lien direct avec le virus, il y aurait une explication. Cette situation est scrutée de très près par la maire de la commune, notamment pour savoir si l'école pourra rouvrir lundi prochain.