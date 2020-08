Covid-19 : la distribution de masques aux plus précaires par La Poste débute

Pendant les deux prochaines semaines, 40 millions de masques vont être distribués gratuitement par les facteurs aux foyers les plus précaires. Une nécessité à l'heure où de plus en plus de municipalités l'imposent même à l'extérieur. Mis sous pli, ces masques seront au nombre de six par personne et réutilisables 30 fois. De quoi offrir à sept millions de Français une protection pendant deux mois.