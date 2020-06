Covid-19 : la France et trois pays européens pré-commandent 400 millions de doses de vaccin

Quatre pays européens, dont la France, viennent de passer un accord avec un laboratoire britannique. Ils ont pré-commandé 400 millions de doses de vaccin contre le coronavirus. Selon le PDG d'AstraZeneca Pascal Soriot, tout pourrait aller très vite. "Si le vaccin marche, on sera en mesure de fournir à partir du mois d'octobre et de commencer les vaccinations dès novembre". Déjà testée sur 1 000 volontaires Britanniques, la molécule semble prometteuse. Mais avant de la commercialiser, il faut réussir un test auprès d'un large groupe de patients. C'est la phase trois. Elle vient de démarrer sur 30 000 personnes. Les résultats seront connus à l'automne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.