Covid-19 : la gratuité générale des tests, c’est fini

Plus aucun autotest n'est disponible à la pharmacie de Navarre, à Évreux (Eure). En effet, ce mode de dépistage n'est plus valable pour obtenir un pass sanitaire. Quant aux tests antigéniques, ils sont désormais payants : 25 euros en semaine et 30 euros le dimanche pour les gens sans ordonnance qui ne sont pas vaccinés. Le pharmacien est sceptique concernant sa clientèle la plus jeune. "Ces jeunes-là, je pense qu'ils préféreront quand même garder leur argent pour faire des activités", explique le pharmacien.