Covid-19 : la Martinique contrainte à une médecine de « catastrophe »

L'urgence est absolue. Les contaminations sont au plus haut et pourtant au CHU de Fort-de-France en Martinique, plus aucune place pour les malades en réanimation. Le Dr Calliope Butrulle, volontaire venu depuis le CHU d'Angers dans lequel elle avait pourtant combattu l'épidémie pendant des mois, n'avait jamais connu ça. “C'est un flux continu qu'on ne voit pas parce qu'ici, on est dans un service où finalement, on est limité par les places physiques. En revanche dans les étages, il y a des patients qui relèveraient de notre service. Mais on n’a physiquement pas la place de les accueillir”.