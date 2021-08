3e dose de vaccin anti-Covid : la prise de rendez-vous commencera "fin août ou début septembre"

À la suite de cette annonce, sur le marché de Mons-en-Barœul, dans le Nord, les avis sont mitigés, comme on peut le voir dans le reportage en tête d'article. "Moi, on peut m'en faire tous les ans, comme la grippe ! C'est impeccable", assure une dame, tandis qu'une autre est plus réticente : "Je ne sais pas, j'ai 85 ans et on a déjà été vacciné deux fois..."

Pour la troisième dose, la prise de rendez-vous commencera "dès la fin du mois d'août, début du mois de septembre", selon Gabriel Attal. La Haute autorité de santé (HAS) doit établir la liste des populations concernées. En ouvrant un conseil de défense sanitaire, le président avait cependant évoqué des "rappels de vaccination pour les personnes âgées de plus de 80 ans et particulièrement vulnérables".