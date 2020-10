Covid-19 : la réaction des Villefranchois face à la nouvelle mesure sanitaire

A 21h45, les restaurateurs annoncent à leurs clients de bien vouloir finir leurs assiettes et de quitter les lieux. Pour cause, la fermeture des bars et restaurants doit désormais se faire à 22h. L'ordre vient de la préfecture d'Aveyron. Une mesure qui concerne les trois principales villes du département, notamment Millau, Rodez et Villefranche-de-Rouergue.



En effet, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 sont en hausse dans l'Aveyron. Bien qu'il y ait quatre fois plus de personnes contaminées qu'il y a un mois, la décision passe mal dans la petite ville de Villefranche-de-Rouergue. Pour pouvoir manger tranquillement, certains clients préfèrent arriver dès 19h. Quant aux restaurateurs, ils sont énervés d'être toujours montrés du doigt. Selon les Villefranchois, cette mesure nuirait au tourisme, à l'activité locale, au développement économique et même à l'ambiance du petit village. Comme l'Aveyron est en zone d'alerte renforcée, le couvre-feu n'est pas encore imposé.



