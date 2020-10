Covid-19 : la situation est-elle hors de contrôle ?

Chaque jour correspond désormais à un nouveau record de contamination. Plus de 52 000 nouveaux cas en 24 heures dimanche. C'est presque sept fois plus que lors du pic de contamination de la première vague. Alors, l'épidémie est-elle hors de contrôle ?



Pour les spécialistes, cet indicateur est à prendre avec prudence car la stratégie de dépistage a changé. Une donnée plus significative concerne également la part de patient Covid en réanimation. Conformément aux récentes projections de l'Institut Pasteur, elle a doublé en quinze jours. Des chiffres comparables à fin mars lorsque les situations dans les services de réanimation se sont dégradées. Ceci inquiète particulièrement, d'autant qu'il est encore trop tôt pour mesurer l'effet des dernières restrictions sur la situation en réanimation. La seule donnée rassurante du point de vue des spécialistes est celle de la mortalité. Une avancée valable également pour la durée de séjour en réanimation. Elle est de trente jours lors de la première vague contre une quinzaine désormais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.