Covid-19 : la vaccination commence à Lille

arce qu'ils sont les plus âgés et atteints de multiples pathologies, ce sont les résidents des maisons de retraite qui seront vaccinés les premiers. Ils sont à hauts risques. A 94 ans, Fleur est l'une des seize résidents de son Ehpad à recevoir le vaccin contre le Covid-19. Elle ressent un peu d'appréhension, mais surtout l'envie de faire quelque chose qu'elle juge utile.

Ces vaccins étaient arrivés samedi dernier au CHU de Lille et maintenus à une température de -70 °C. Ils ont ensuite été décongelés pendant trois heures, et envoyés avec des kits d'administration. Une opération très délicate et sous haute surveillance. Selon le pharmacien en chef, le transport depuis l'hôpital aux autres établissements ne représente aucun risque particulier dans le sens où il s'agit d'une chaîne de froid classique. Néanmoins, il y a un certain nombre d'alertes sur les possibilités de problèmes sur ces transports.