VIDÉO - Covid-19 : le mode d'emploi de la vaccination des 5-11 ans, qui débute ce mercredi

À peine les autorités de Santé ont-elles donné leur feu vert définitif que les parents Saulnier avait déjà pris rendez-vous pour faire vacciner leurs deux petits garçons. Pour Baptiste, 8 ans, ce sera dès ce mercredi. Un soulagement pour sa mère. "Enfin ! On attendait ça avec impatience, on sait que ça va les protéger et que ça va nous protéger parce que quand on a eu le Covid en février, c’est venu de l’école", témoigne-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.