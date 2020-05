Covid-19 : lancement d'une campagne de dépistage massif en Andorre

Le déconfinement progressif a commencé le 16 avril en Andorre, avec des règles plus strictes que dans le reste de l'Europe. Une campagne de dépistage massif vient également d'être lancée ce lundi. En effet, pour minimiser le risque de contagion, le gouvernement andorran souhaite soumettre ses 78 000 habitants à un test sérologique qui sera renouvelé dans deux semaines. Au vu des 45 décès recensés dans la principauté, plus de 80% de la population ont répondu présent.



