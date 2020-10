Covid-19 : le couvre-feu dans la campagne francilienne a-t-il du sens ?

Toute la région Île-de-France est concernée par le couvre-feu. La mesure destinée à endiguer la propagation du virus ne fait pas l'unanimité par exemple à Perray-en-Yvelines (Yvelines). Même si la perspective de cette interdiction de sortie entre 21 heures et six heures du matin ne va cependant pas vraiment bouleverser les habitudes des habitants. En effet, la vie nocturne y est tout à fait différente de celle de la capitale.



Malgré les avis partagés, la plupart des habitants sont cependant compréhensifs et comptent adapter leur planning en fonction des nouvelles restrictions. Les restaurateurs comptent ainsi ouvrir plus tôt pour ne pas pénaliser le chiffre d'affaires. Quoiqu'il en soit, tous espèrent que ce couvre-feu n'excédera pas six semaines.