Covid-19 : le département de l'Aube va-t-il basculer dans le confinement ?

L’épidémie semble faire tache d’huile. Alors que seize départements se trouvent actuellement sous cloche, les territoires déconfinés limitrophes voient leurs indicateurs sanitaires passer dans le rouge. Dans l’Aube, le virus du Covid-19 attisé par les variants se propage activement. Les chiffres sont alarmants : le département compte 446 cas pour 100.000 habitants – le taux d’incidence le plus important dans la région Grand Est. À titre de comparaison, il se situe à 307 en moyenne au niveau national. "On fait figure de mauvais élève", indique un passant. Pour l’instant, les habitants aubois peuvent circuler librement. Mais jusqu’à quand ?

Dans une pharmacie de Troyes, c’est l’effervescence. Postés derrière leur comptoir, les employés assistent à l’évolution rapide de l’épidémie sur le territoire. Sans cesse, le téléphone sonne. Le nombre de Troyens souhaitant se faire tester à augmenter fortement ces derniers temps. "Depuis une dizaine de jours, le rythme s’est accéléré. On avait l’habitude d’être complet tous les jours, mais maintenant il faut attendre 48 heures pour obtenir un rendez-vous", indique Maxime Denotte, pharmacien. Dans l’arrière-boutique, Patricia vient tout juste de se faire tester. La Troyenne est inquiète. Ses amis, ses voisins ou encore des collègues sont malades du Covid-19. Dans le département, le variant anglais, plus contagieux, est responsable de 85% des contaminations.

Et la situation semble d’autant plus préoccupante que la vaccination avance au rythme de l’escargot dans l’Aube. Au total, près de 13.000 habitants ont reçu les deux doses - soit seulement 4,2% des Aubois. Face à la circulation rapide du variant, la mairie de Troyes a décidé de mettre les bouchées doubles ce week-end. "Le centre de vaccination de Troyes Champagne Métropole ouvre 240 rendez-vous additionnels, le samedi 27 mars de 8h à 18h. En complément, 1.200 rendez-vous supplémentaires vont être proposés à la réservation sur le centre de vaccination du Cube, ce dimanche 28 mars de 8h à 18h", a déclaré le maire de Troyes François Baroin.

Sous pression constante, les hôpitaux aubois voient défiler de nouveaux malades. Les établissements hospitaliers du département se situent à 150% de leur capacité habituelle de réanimation selon CovidTracker. Au centre hospitalier Simone Veil (Troyes), il ne reste plus qu’un lit disponible en réanimation. "Depuis une dizaine de jours, on note une augmentation du nombre de patients à hospitaliser", explique Dr Pascale Chauvau-Jouve, cheffe de service médecine interne et maladie infectieuse. Le centre a été obligé d’ouvrir dix lits supplémentaires sur le secteur Covid-19. "Souvent, c’est tout le foyer qui est infecté. C’est une chose qu’on voyait moins avant", constate la professionnelle de santé.

Actuellement quatorze départements – dont l’Aube – se trouvent à la limite des chiffres des départements confinés. En visite à Valenciennes, mardi 23 mars, Emmanuel Macron a confirmé que d’autres territoires pourraient bien basculer. Pour les habitants de Troyes et ses environs, ce n'est plus qu'une question de temps avant de confiner l'Aube. "Je pense qu’on va y passer le week-end prochain", estime une habitante. Certains commerçants attendent les prochaines annonces du gouvernement la boule au ventre. À l’instar de Nathalie Saito, gérante d’une boutique de vêtements qui a déjà perdu 30% de son chiffre d’affaires à cause du couvre-feu. Pour elle, un reconfinement serait un coup dur. "Pendant 33 ans, vous avez construit quelque chose et vous êtes obligé d’arrêter", lâche-t-elle tristement.