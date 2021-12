VIDÉO - Covid-19 : le diagnostic de Gérald Kierzek sur la déferlante Omicron

Doit-on s'affoler face aux chiffres vertigineux des contaminations au Covid de ces derniers jours ? Alors que quelques 208.000 cas quotidiens positifs ont été enregistrés mercredi soir, le médecin-urgentiste Gérald Kierzek, consultant santé de TF1 et LCI, est intervenu sur le plateau du 13H ce jeudi. Avec un ton rassurant.

Ces plus de 200.000 contaminations en 24 heures, a-t-il souligné, c'est certes "un chiffre qui fait peur, qui ne cesse d'augmenter et qui est probablement sous-estimé parce que quand on cherche, on trouve : il y a plein de gens asymptomatiques qui ne font pas de test et sont probablement positifs". Mais, a-t-il poursuivi, "il ne faut pas confondre les chiffres des contaminations", en grande majorité des "cas bénins, voire sans symptômes, "avec la répercussion hospitalière", le nombre de patients contraints d'être hospitalisés. Il prend pour appuyer son argumentation la courbe des nouveaux cas et celle des hospitalisations au Royaume-Uni, où le variant Omicron a déferlé avant la France. Toutes deux sont totalement décorrélées, montrant un hôpital "qui reste sous tension, mais n'explose pas" contrairement à la courbe des contaminations.