Covid-19 : le fardeau de la fatigue chronique chez les "guéris"

Pierrick et François-Xavier ont vingt ans. Ils n'imaginaient pas être touchés par le coronavirus. Les deux jeunes garçons étaient contaminés cet été sur le bassin d'Arcachon. Et aujourd'hui encore, après une demi-heure skate, les séquelles du covid se font sentir. Ils ressentent une certaine lourdeur et ne sentent pas en pleine capacité de leurs moyens. Au départ, les symptômes n'ont duré qu'une semaine et sans gravité, fièvre pour François-Xavier et perte du goût et de l'odorat pour Pierrick. Mais la maladie ne s'est pas arrêtée là. Le covid a aussi eu un impact sur leur entourage. François-Xavier a contaminé ses parents, et c'est tout le quotidien de la famille qui est bouleversé. Ils craignent d'être réinfectés même si aucune étude ne le prouve aujourd'hui.



Cette fatigue persistante a été étudiée par des chercheurs irlandais auprès de 128 patients. Plus de la moitié des personnes infectées par le coronavirus souffrent d'une fatigue chronique, dix semaines après leur guérison. À l'hôpital de Bordeaux, la clinique du sommeil reçoit de plus en plus de malades covid comme Pierrick, jeune et en bonne santé. Heureusement, des solutions existent pour lutter contre ces symptômes.



Mais comment expliquer que cette perte de tonus dure plusieurs semaines ? Tout se joue lors de l'infection. Le covid-19 peut entraîner un emballement de notre système immunitaire, une réaction hyper-inflammatoire appelée "orage cytokinique". "Attraper le covid, ce n'est pas une infection anodine, c'est une infection qui peut se payer très cher dans le temps. C'est un enjeu de santé publique", a alerté le professeur Pierre Philippe, directeur de la clinique du Sommeil au CHU de Bordeaux (Gironde), auteur de "Antifatigue" paru aux éditions Albin Michel. La fatigue liée au covid risque d'augmenter fortement dans les mois à venir alors que de centaines de milliers de Français ont déjà été contaminés par le coronavirus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.