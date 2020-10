Covid-19 : le froid est-il responsable de la deuxième vague ?

Nous appliquons les gestes barrières depuis maintenant plusieurs mois. Comment expliquer alors la vitesse de propagation du virus ? Est-ce l'arrivée de la saison hivernale qui favorise ces contaminations ?



Pour le docteur Marcel Ichou, médecin généraliste à Paris, "en période de froid, on rentre vers les intérieurs. Donc, il y a plus de promiscuité, et on aère beaucoup moins. C'est un facteur forcément qui favorise les contacts et les risques de contamination". D'ailleurs, le froid s'installe dans l'Hexagone. Et avec lui, quelques réflexes pour tenter d'y échapper. Le chauffage est allumé et les fenêtres restent fermées à double tour. Mais si ces gestes réchauffent, ils facilitent aussi la propagation du virus.



Le froid serait donc un allié du coronavirus à moins d'avoir les bonnes pratiques. Mais certains lieux clos comme les transports en commun sont difficiles à aérer ou éviter. Ainsi, dès que les températures baissent, le nombre de cas positif augmente une semaine plus tard.



"On se doutait qu'avec le retour du froid, ce nouveau coronavirus serait susceptible de circuler plus, parce que les virus respiratoires d'une façon générale aiment bien le froid. Le virus lui-même devient plus résistant, soit sur les surfaces qu'il a pu contaminer, soit même dans l'air en aérosol", a relaté le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique et épidémiologiste à l'Institut Pasteur à Paris. Un constat inquiétant, alors qu'une vague de froid est attendue la semaine prochaine sur tout le territoire.



