Covid-19 : le Grand Est à nouveau en première ligne face à l’épidémie

Le taux de contamination est aussi remonté en Meuse en raison de quelques foyers importants en Ehpad. À l'hôpital de Verdun, le personnel a le sentiment que la deuxième vague ne s'est jamais arrêtée, avec toujours plus d'entrées que de sorties. Les équipes ont certes plus d'expérience, mais les risques sont toujours aussi importants. Il est également impossible d'ouvrir un service Covid comme au printemps faute de personnels. "On approche des taux d'absentéisme de l'ordre de 15 à 20% alors qu'on est plutôt habituellement à 6%" déplore Christophe Arnould, directeur général adjoint GHT Cœur Grand Est à Verdun. "Le personnel est à bout de souffle et compte vraiment sur la plus grande vigilance de la population" a-t-il poursuivi. Depuis début novembre à l'hôpital de Verdun, 250 opérations non-urgentes ont déjà dues être déprogrammées.