Covid-19 : le masque FFP2 "protège mieux dans les environnements où il circule beaucoup", selon Karine Lacombe

Un nouvel outil pour lutter contre le virus ? Alors que la France fait face à une nouvelle épidémique, sous l'impulsion notamment du variant Omicron, de plus en plus de personnalités scientifiques et politiques appellent de leurs vœux la généralisation du masque FFP2. Cet équipement, aussi appelé "bec de canard" pour sa forme très reconnaissable, protège les voies respiratoires contre les particules fines et toxiques, les poussières ainsi que certains virus.