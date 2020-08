Covid-19 : le nombre de cas augmente plus vite que celui des hospitalisations

Le coronavirus continue de circuler de plus en plus activement. Le nombre d'hospitalisations progresse en revanche plus lentement, même s'il a tout de même bondi de 28% en une semaine, selon le gouvernement. L'indicateur que les autorités de santé surveillent plus particulièrement est celui du taux de positivité, dont le nombre grimpe de façon exponentielle depuis quelques semaines. Selon trois études récentes, le virus aurait muté et serait plus contagieux, mais moins virulent.