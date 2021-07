Vaccination, contaminations, hospitalisations : le point sur l'épidémie

CHIFFRES - Une semaine après les annonces du président de la République, l'épidémie continue de reprendre du terrain même si les prises de rendez-vous pour une vaccination ont monté en flèche.

Ce lundi 19 juillet, cela fait une semaine, jour pour jour, que le chef de l'État a fait ses annonces sur de nouvelles mesures destinées à freiner la propagation du variant Delta. On peut d'ores et déjà tirer un premier bilan. Quel effet sur la vaccination ? En une semaine, plus de 3,7 millions de Français ont pris rendez-vous sur la plateforme Doctolib, contre même pas un million la semaine d'avant. Le rythme des premières injections a également augmenté pour atteindre 193.743 en moyenne chaque jour. C'est légèrement plus que la semaine précédente et cela devrait encore augmenter dans les prochains jours.

Le variant Delta fait-il toujours craindre à une quatrième vague ? Oui, l'épidémie reprend du terrain et le taux d’incidence national (c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants) est repassé au-dessus du seuil d’alerte de 50. Comme le montre la carte ci-dessous, en métropole, 31 départements sont classés en rouge. Ce qui est deux fois plus que la semaine dernière. Les régions côtières sont les plus touchées, sans doute car c'est là que les Français passent leurs vacances. Après une accalmie de quelques semaines, la France est donc à nouveau en phase épidémique et cela se voit sur le nombre de nouveaux cas positifs. Depuis le mois de juin, le nombre de contaminations quotidiennes augmente : nous en sommes à plus de 7800 en moyenne aujourd’hui, un chiffre qui a doublé par rapport à la semaine dernière. À noter que ces chiffres sont sous-évalués car beaucoup de laboratoires étaient fermés le 14 juillet.

Cela se traduit-il à l’hôpital ? On pressent une reprise épidémique à l'hôpital aussi. Il y a 176 admissions chaque jour pour Covid-19, c’est 54% de plus que la semaine dernière. Et s’il n’existe encore à ce stade pas de données précises sur le profil des malades hospitalisés, les médecins nous disent qu’ils sont plus jeunes que lors des vagues précédentes et que la très grande majorité de leurs patients ne sont pas vaccinés.

Eléonore Payró

