Covid-19 : le point sur la progression des variants dans l'Hexagone

Le gouvernement réfléchirait à avancer de nouvelles mesures face au nouveau rythme de l'épidémie. On observe une remontée des nouvelles contaminations. On compte en moyenne 2 500 cas par jour. Les courbes montrent que ces augmentations concernent une tranche d'âge particulière, les 20 à 39 ans. C'est une hausse de 47% en dix jours, mais en même temps, on reste bien en-dessous de la barre des 5 000 contaminations quotidiennes, sous laquelle on avait eu du mal à descendre.