Covid-19 : le point sur la situation épidémique dans l'Hexagone

Pour avoir une vision plus claire de l'étendue de l'épidémie de Covid, on se réfère au taux d'incidence, c'est-à-dire, le nombre de cas pour 100 000 habitants. Dans les Côtes-d'Armor, il avoisine les 34 pour 100 000 personnes. A l'autre bout du pays, dans les Alpes-Maritimes, il est dix fois supérieur. Un chiffre qui a doublé en trois semaines. Puis, particulièrement scruté par les autorités, l'incidence chez les plus de 65 ans est très élevé dans plusieurs métropoles. A Grenoble, elle dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. C'est le double du seuil d'alerte. Cela atteint même plus de 300 cas dans la métropole de Nancy.