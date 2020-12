Covid-19 : le point sur les chiffres

Depuis quinze jours, l'épidémie recule dans l'Hexagone. Malgré tout, elle est toujours là et les chiffres en témoignent. Si on regarde le taux d'incidence, on vient de passer sous la barre des 100. Alors même si ce taux est cinq fois inférieur à celui d'il y a un mois, il est quand même deux fois au-dessus du seuil d'alerte. D'ailleurs, dans certains départements, il est assez élevé, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le tableau est plus sombre au niveau des décès : 3 à 4 000 personnes décèdent chaque semaine à cause du virus. Rien que durant la journée de lundi, on a recensé 406 décès. À ce stade, on a déjà franchi les 52 000 personnes décédées depuis le début de l'épidémie.